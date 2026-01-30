giappone nevicata da record nel nord del paese

Un’ondata di neve ha colpito il nord del Giappone, con Aomori che si è coperta di 167 centimetri di neve. È la maggiore quantità di neve mai registrata a gennaio dal 1945. Le strade sono bloccate, i mezzi di soccorso sono in azione e le scuole hanno chiuso anticipatamente. La neve continua a cadere, creando disagi e preoccupazioni tra la popolazione locale.

Un'intensa nevicata ha investito Aomori, nel nord del Giappone. La neve ha raggiunto un'altezza di 167 centimetri, un record per il mese di gennaio dal 1945. I residenti, armati di pale, hanno rimosso cumuli di ghiaccio dalle auto e hanno liberato le strade. L'Agenzia meteorologica nipponica ha emesso un'allerta nella prefettura di Aomori, mettendo in guardia da possibili danni e interruzioni del traffico. Le nevicate dovrebbero intensificarsi in alcune zone del Paese.

Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito il nord del Giappone, causando un'allerta tsunami che è stata successivamente revocata.

Frozen Car Camping Caught in a Blizzard in the Coldest Area.

