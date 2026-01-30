Giammarini | Minoranza in tilt noi coraggiosi sull’illuminazione

Questa sera il consiglio comunale ha approvato un passaggio chiave per il futuro della città. L’amministrazione ha deciso di affidare il servizio di illuminazione alla Sgds Multiservizi. Alberto Giammarini, consigliere di maggioranza, si è detto soddisfatto e ha criticato la minoranza, che avrebbe mostrato segni di incertezza. La decisione ora passa alla fase operativa, con l’obiettivo di migliorare l’illuminazione pubblica in città.

"Il consiglio comunale sera ha decretato un passaggio importante per l’Amministrazione comunale e la città: l’affidamento del servizio di illuminazione alla Sgds Multiservizi " è l’intervento del consigliere di maggioranza Alberto Giammarini. "Grazie a questo complesso intervento la società partecipata provvederà alla manutenzione ordinaria, all’efficientamento e alla manutenzione straordinaria nel medio termine. Se da una parte i lavori hanno visto la compattezza della maggioranza stessa cosa non può dirsi riguardo la minoranza. In proposito, va ringraziato il consigliere del Pd Christian De Luna per la visione e l’apertura dimostrata durante il dibattito consiliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giammarini: "Minoranza in tilt, noi coraggiosi sull’illuminazione" Approfondimenti su Giammarini Minoranza Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi Il presidente Mattarella ricorda che la Repubblica è un patrimonio di tutti e invita i giovani a non arrendersi, incoraggiandoli a essere coraggiosi. Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi – Il video Il presidente Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio di fine anno sottolineando che la Repubblica italiana è un patrimonio condiviso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giammarini Minoranza Argomenti discussi: Giammarini: Minoranza in tilt, noi coraggiosi sull’illuminazione. Servizio d’illuminazione alla Sgds, il consigliere di maggioranza Giammarini: «Una scelta coraggiosa, la minoranza è andata in tilt»PORTO SAN GIORGIO - «L’Amministrazione comunale e la sua partecipata sono giunti a tale importante risultato dopo specifiche e preventive valutazioni di carattere economico, amministrativo e gestional ... cronachefermane.it Giammarini: Minoranza in tilt, noi coraggiosi sull’illuminazioneIl consiglio comunale sera ha decretato un passaggio importante per l’Amministrazione comunale e la città: l’affidamento del servizio di ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.