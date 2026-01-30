Ghost Love – Tra noi niente eppure tutto | tappa a Giardini Naxos per l' autrice Maria Musso

Martedì 3 febbraio alle 18, nell’Archivio Storico del Comune di Giardini Naxos, si terrà la presentazione del romanzo “Ghost Love – Tra noi niente, eppure tutto” di Maria Musso. L’autrice incontrerà i lettori per parlare del suo nuovo libro, che sta già attirando molte curiosità e commenti positivi. La serata promette di essere un’occasione interessante per chi ama le storie coinvolgenti e i racconti che arrivano dal cuore.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Martedì 3 febbraio alle ore 18.00, all’Archivio Storico del Comune – Banca della Memoria, in via Chianchitta 26 a Giardini Naxos, si terrà la presentazione del romanzo “Ghost Love – Tra noi niente, eppure tutto” di Maria Musso, un’opera che sta conquistando lettori e attenzione mediatica per la sua intensa capacità di raccontare i legami invisibili dell’amore contemporaneo. Ghost Love è una storia fatta di attese, silenzi e presenze che continuano ad abitare il cuore anche quando sembrano scomparse.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Giardini Naxos

Il 13 gennaio a Francavilla di Sicilia si terrà la presentazione di

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giardini Naxos

Argomenti discussi: Ghost Love conquista Francavilla di Sicilia – grande successo per il debutto pubblico.

Non è ancora tra noi, ma Ghost of Yotei è già scontatoAnche se il lancio ufficiale è previsto per il 2 ottobre, Ghost of Yotei è già protagonista di un'interessante offerta su Amazon. Il titolo, molto atteso dagli appassionati di avventure ambientate in ... tomshw.it

Un grande film internazionale turco a Galatina " Ghost Lover " . - facebook.com facebook