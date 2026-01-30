GF VIP 2026 | i concorrenti che aveva scelto Alfonso Signorini

Questa mattina si scopre il cast che Alfonso Signorini aveva in mente per il GF VIP 2026. Prima di lasciare il suo ruolo a Mediaset, il conduttore aveva scelto i concorrenti che avrebbe voluto vedere nel reality. Ora, con Ilary Blasi alla guida, si conoscono i nomi che Signorini aveva selezionato prima di lasciar perdere.

Il GF VIP 2026 sarà condotto da Ilary Blasi ma intanto emerge il cast che Alfonso Signorini aveva immaginato prima che si autosospendesse da Mediaset. A svelare le indiscrezioni è Davide Maggio, che racconta sia le modifiche di format pensate dal conduttore sia un elenco di nomi già valutati per il cast. Ed è qui che la curiosità esplode: perché diversi di quei nomi sono legati anche a Uomini e Donne. Ilary Blasi e Francesco Totti: battaglia legale sulla villa all’Eur Il GF VIP 2026 riparte con Ilary Blasi. Il debutto del Grande Fratello VIP 2026 è fissato per Marzo. Secondo quanto annunciato, sarà un’edizione “totalmente rinnovata” e orientata alla narrazione dei protagonisti, con una durata ridotta a sole sei settimane. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Dopo il video diffuso da Fabrizio Corona, si riaccende il dibattito sul Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2026 chi prenderà il posto di Alfonso Signorini

