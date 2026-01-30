gerry scotti risponde alle accuse di fabrizio corona e parla di stefano de martino

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde a Fabrizio Corona. Durante una puntata di Falsissimo, il conduttore ha commentato le accuse dell’ex paparazzo, che aveva parlato di presunte relazioni tra lui e alcune ex letterine di Passaparola. Scotti si è mostrato deciso, senza tergiversare, e ha negato ogni coinvolgimento.

Gerry Scotti ha risposto in maniera immediata e decisa alle accuse di Fabrizio Corona. L’ex Re dei Paparazzi, durante una puntata del suo format Falsissimo, ha parlato di alcune presunte relazioni tra lo storico conduttore Mediaset e le ex letterine di Passaparola. Dichiarazioni che non sono passate inosservate e alla quale Scotti ha scelto di replicare pubblicamente in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha anche parlato del suo rapporto con Stefano De Martino. Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: “Sono fake news”. Attualmente in tv con “La ruota della fortuna”, storico game show in onda su canale 5, Gerry Scotti ha affrontato l’argomento durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Nell'ultimo periodo, lo scontro tra Canale 5 e Rai 1 si intensifica, coinvolgendo anche protagonisti come Stefano De Martino e Gerry Scotti.

SCANDALO MEDIASET: GERRY SCOTTI REPLICA ALLE ACCUSE DI FABRIZIO CORONA

