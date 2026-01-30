Dopo le parole di Fabrizio Corona, che ha coinvolto Gerry Scotti e le sue ex Letterine nel programma Passaparola, alcune di loro sono uscite in sua difesa. Le ex vallette affermano che Scotti è sempre stato un professionista e non ha mai dato motivo di dubitare della sua correttezza. La polemica continua a tenere banco, ma lui resta concentrato sul lavoro.

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona che hanno coinvolto Gerry Scotti e le Letterine nel programma Passaparola, diverse ex vallette hanno deciso di schierarsi in difesa del conduttore, da tutte ritenuto come un professionista e mai inopportuno. Gerry Scotti, le parole dell’ex Letterina Ludmilla Radchenko. Nelle sue ultime puntate di Falsissimo Fabrizio Corona ha provato a screditare Gerry Scotti, sostenendo – senza alcuna prova, almeno per il momento – che il conduttore intrattenesse rapporti intimi con le sue Letterine ai tempi di Passaparola, il game show di successo andato in onda su Canale5 nei primi anni 2000. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gerry Scotti, le ex Letterine si schierano in sua difesa: “Era il nostro mito”

Fabrizio Corona ha recentemente rivolto delle accuse a Gerry Scotti, coinvolgendolo in presunti rapporti con le Letterine di Passaparola.

Fabrizio Corona torna a commentare il mondo dello spettacolo, rivolgendosi a Gerry Scotti con nuove accuse non supportate da prove.

Ex Letterina di Passaparola Cristina Cellai: Gerry Scotti scherzava con noi, ma non ci ha mai provatoCristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, parla al Corriere della sua esperienza nel game show svelando come ha vissuto la 'convivenza' negli studi ... fanpage.it

Le ex letterine difendono Gerry Scotti: persona per beneLe ex letterine di Passaparola rompono il silenzio. Oggi sono donne, mamme, lavoratrici e professioniste e non vogliono che su Gerry Scotti e sul loro passato, venga gettato del fango ... ultimenotizieflash.com

«Sono rimasta un anno nella trasmissione, tra il 2000 e il 2001. Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe. Non c’è stato alcun tipo di avances nei miei confronti, né con nessun'altra. Gerry Scotti è stato - facebook.com facebook

In un'intervista al Corriere, Gerry Scotti commenta le dichiarazioni di Fabrizio Corona: "Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 letterine. Basterebbe sentire le dirette interessate" x.com