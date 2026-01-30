A Genova, un rapper di 30 anni è stato condannato a sei anni di carcere per violenza su una fan sedicenne conosciuta su Instagram. La sentenza di primo grado è stata ribaltata in appello, e ora si attende la nuova decisione. Secondo gli inquirenti, i rapporti sessuali si sarebbero svolti in un gazebo, ma l’artista è stato assolto.

La Corte di appello di Genova ha ribaltato la sentenza di primo grado che aveva condannato un trentaduenne, cantante abbastanza noto di dembow, per violenza sessuale su una sedicenne. E lo ha assolto. La ragazzina, aveva conosciuto il rapper su instagram, dove lui ha circa 40mila follower ed era andata a sentirlo in un paio di eventi ‘dembow’ al porto antico di Genova che si sono svolto tra giugno e luglio del 2023. Il tribunale nella sentenza di primo grado era stato perentorio: «È superfluo dire che il consenso a seguire l’imputato (da parte della vittima), l’essersi sentita anche lusingata dai complimenti dello stesso e dalle sue avances non implichino per ciò solo il consenso ad un rapporto sessuale». 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, condannato a sei anni per violenza su una fan sedicenne conosciuta su Instagram, rapper trentenne assolto in appello

Un cantante latinoamericano, condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale su una minorenne, è stato assolto in appello.

