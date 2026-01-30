Genoa dona maglia a tifoso in gravi condizioni dopo partita contro il Bologna

Durante la partita di Serie A tra Genoa e Bologna, un tifoso del Genoa si è sentito male e ha avuto un infarto negli spalti dello stadio Marassi. I soccorsi sono stati immediati e ora l’uomo si trova in gravi condizioni. La società ha deciso di donargli una maglia per sostenerlo in questo momento difficile.

Durante la partita di Serie A tra Genoa e Bologna, un tifoso del club rossoblù, colpito da un infarto mentre si trovava negli spalti del stadio Marassi, è stato soccorso d'urgenza. L'uomo, di circa 50 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove è stato sottoposto a un intervento d'emergenza. La sua condizione è rimasta gravissima nei giorni successivi, con un quadro clinico che ha richiesto un ricovero in terapia intensiva. L'evento ha scosso la città di Genova e ha acceso un'ondata di solidarietà da parte di tifosi, calciatori e società. Pochi giorni dopo la partita, il Genoa ha deciso di fare qualcosa di più di un semplice gesto simbolico.

