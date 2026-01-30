Genitori denunciati dall’assistente sociale | il caso approda al tribunale con accertamenti psichiatrici in programma

Una coppia anglo-australiana, che vive isolata in un bosco dell’Alto Vastese con i tre figli minori, è finita sotto i riflettori del tribunale. I genitori sono stati denunciati dall’assistente sociale e ora dovranno sottoporsi a accertamenti psichiatrici. La vicenda, che tiene banco da mesi, si fa sempre più complessa e rischia di arrivare a una svolta definitiva.

Una coppia anglo-australiana, nota per aver scelto di vivere in isolamento in un bosco dell’Alto Vastese con i tre figli minori, è al centro di un nuovo capitolo del caso che da mesi divide l’opinione pubblica e le istituzioni. I genitori hanno presentato un’istanza formale di revoca dell’assistente sociale incaricata del loro caso, accusandola di un approccio “ostile” e “manchevole” che, secondo i loro legali, ha compromesso ogni possibilità di un’indagine equa. L’azione legale, portata avanti dai difensori Marco Femminella e Danila Solinas, è stata indirizzata all’Ambito distrettuale sociale dell’Alto Vastese e al consiglio di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

I genitori della famiglia coinvolta nel caso “famiglia nel bosco” chiedono al tribunale di revocare l’assistente sociale.

Due giorni dopo l’inizio delle verifiche sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, i legali della famiglia nel bosco hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale incaricata dal Tribunale.

