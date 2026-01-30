Genio in campo debole fuori | storia del Loco che detestava gloria e soldi

La storia di Loco, il talento di Villa Bajo Belgrano, emerge tra luci e ombre. Nato in un quartiere povero, ha conquistato il calcio con le sue doti di dribbling e fantasia, ma ha sempre evitato la gloria e i soldi. In campo era un genio, fuori preferiva rimanere semplice e lontano dai riflettori.

Conoscete, nel mondo del calcio (e non solo), uno che rinunci ai soldi e alla gloria? Uno che rifiuti un meraviglioso appartamento ammobiliato in una zona residenziale per tornare, ogni sera, a vivere in mezzo alla miseria del suo quartiere popolare? Uno che, pur di far guadagnare qualche pesos a un compagno di squadra, a cinque minuti dalla fine della partita, finge un infortunio per farsi sostituire e dare così la possibilità a un panchinaro di partecipare agli utili della vittoria, al famoso premio-partita? Uno che, quando si accendono i flash dei fotografi, esce di scena e va a giocare a carte con gli amici di sempre, rifiutando la fama e la notorietà? Difficile trovarlo, un personaggio simile.

