Gemini e la poetica della quotidianità | fuori il nuovo singolo A mio agio con te

Gemini torna con un nuovo singolo, “A mio agio con te”. La canzone è in rotazione radio dal 30 gennaio 2026 ed è estratta dall’album “Universi”. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche in formato fisico. La band porta avanti la sua idea di musica semplice e diretta, parlando di momenti quotidiani e di emozioni semplici che tutti possiamo riconoscere.

Cosa: Uscita in rotazione radiofonica del singolo A mio agio con te, estratto dall'album Universi. Dove e Quando: In radio dal 30 gennaio 2026; album disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Perché: Un brano che celebra l'amore autentico e senza maschere, lontano dai cliché melodrammatici, valorizzato da un videoclip girato nel suggestivo Teatro Comunale di Fiuggi. Il panorama della musica d'autore italiana si arricchisce di una nuova, delicata sfumatura con l'arrivo in radio di A mio agio con te, l'ultimo singolo di Gemini. Estratto dal fortunato album Universi, pubblicato lo scorso novembre, il brano si presenta come una riflessione profonda e allo stesso tempo leggera sulla capacità di trovare rifugio e serenità nella presenza dell'altro.

