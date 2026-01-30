Gazzetta dello Sport | Vergara una sorpresa Gavetta e anche fortuna per convincere Conte

Antonio Vergara si presenta come una sorpresa per chi conosce poco la sua storia. Dopo aver fatto gavetta nel mondo del calcio, è riuscito a convincere anche Antonio Conte, uno degli allenatori più richiesti. E chissà se un giorno riemergeranno anche i ricordi di quando, da bambino, sognava di indossare la maglia del Napoli. Per ora, il suo percorso mostra come fatica e fortuna possano portare lontano.

Chissà se un giorno salterà fuori un video in cui, da bambino, Antonio Vergara raccontava i suoi sogni con addosso la maglia del Napoli. Forse sì, forse no. Di certo nemmeno la fantasia più sfrenata avrebbe potuto immaginare una prima volta così: a 23 anni, in Champions League, al Maradona e con una giocata da antologia. Il primo gol con il Napoli è arrivato contro il Chelsea ed è già storia, come racconta Vincenzo D'Angelo sulle pagine della Gazzetta dello Sport, inviato a Napoli. Vergara, nato a Frattaminore, ha sempre avuto un solo pensiero fisso: il Napoli.

