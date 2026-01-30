Gaza il disarmo fantasma | perché Hamas smentisce il piano Usa-Israele

Nelle ultime settimane, a Washington, si sono fatte molte ipotesi sul futuro di Gaza. Si diceva che Hamas avrebbe dovuto deporre le armi e permettere così l’avvio di una fase di pace. Ma i fatti dimostrano che le cose non stanno così. Hamas ha smentito tutto, respingendo ogni piano di disarmo proposto da USA e Israele. La tensione nella Striscia resta alta, e ancora non si vede una via semplice per uscire da questa crisi.

Le parole pronunciate a Washington nelle ultime settimane disegnano uno scenario in apparenza lineare: Hamas sarebbe destinata a deporre le armi, aprendo la strada a una nuova fase per la Striscia di Gaza nel dopoguerra. Ma dietro le dichiarazioni ufficiali, il quadro che emerge dai protagonisti sul campo è molto più complicato. E soprattutto, profondamente contraddittorio. Mercoledì, Moussa Abu Marzouk, alto funzionario del movimento jihadista, ha messo in discussione uno dei capisaldi del piano sostenuto dagli Stati Uniti per il futuro di Gaza: il disarmo di Hamas. Secondo Abu Marzouk, il gruppo non ha mai accettato di rinunciare alle armi, sollevando dubbi seri sulla possibilità che l'organizzazione possa soddisfare una richiesta considerata fondamentale da Washington e Israele.

