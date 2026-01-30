Gian Piero Gasperini si gode la sua Roma dopo il pareggio di Atene. Il tecnico parla di un gruppo forte e di un gol importante di Ziolkowski che ha deciso il match. Dopo il 1-1 contro l’APOEL, Gasperini dice che non avrebbe avuto problemi a giocare i playoff, perché la squadra è cresciuta molto proprio affrontando tante partite.

Un pass per gli ottavi strappato nel finale e tanta soddisfazione da parte di Gian Piero Gasperini. La Roma, infatti, è l’unica squadra italiana ad aver strappato il pass per gli ottavi nonostante l’inferiorità numerica per 75 minuti e un’emergenza offensiva da codice rosso. Il tecnico a fine partita è raggiante. “Ci potete dire tante cose, ma questo gruppo è sempre straordinario - ci tiene a ribadire Gasp -. Chiunque entra in campo dà il massimo. Nei primi dieci minuti abbiamo giocato con grande personalità. Poi è chiaro che gli episodi sono decisivi. Era difficile rimontare dopo l’espulsione e il gol preso in quel modo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini si gode la Roma: "Alleno un gruppo super. E Ziolkowski ha fatto un gran gol"

Approfondimenti su Gasperini Roma

Durante una conferenza stampa a Bergamo, Gian Piero Gasperini ha sottolineato l’importanza di una rosa completa per la crescita dei singoli, citando Ziolkowski come esempio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gasperini Roma

Argomenti discussi: Gasperini si gode la Roma: Alleno un gruppo super. E Ziolkowski ha fatto un gran gol; Gasperini si gode Roma e festeggia il compleanno circondato dai tifosi; Gasperini si gode Roma e festeggia il compleanno circondato dai tifosi; La linea Gasperini: I Playoff non sarebbero stati un problema, si cresce con le partite.

Gasperini si gode la Roma: Alleno un gruppo super. E Ziolkowski ha fatto un gran golIl tecnico dopo l'1-1 di Atene: Non sarebbe stato per me un dispiacere dover giocare i playoff, siamo cresciuti proprio giocando tante partite. Abbiamo una componente forte di motivazione e non sareb ... gazzetta.it

La linea Gasperini: I playoff non sarebbero stati un problema, si cresce con le partiteGian Piero Gasperini si gode l'approdo diretto della Roma agli ottavi ma precisa: A volte sento cose esagerate… Fosse per me giocherei molto di più, è il modo migliore per crescere. msn.com

#Gasperini si gode Roma e festeggia il compleanno circondato dai tifosi #ASRoma x.com

Malen non basta, Gasperini chiede rinforzi. Intanto la Roma si gode una difesa da record #ASRoma #CorrieredelloSport - facebook.com facebook