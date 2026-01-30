garlasco la procura di pavia ha incaricato dei periti informatici di analizzare il pc di chiara poggi

La Procura di Pavia ha deciso di approfondire ancora le indagini sul caso Chiara Poggi. Ha incaricato dei periti informatici di analizzare il computer della ragazza, senza accontentare la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa di Sempio. Le verifiche sul pc continuano, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su eventuali elementi utili alle indagini.

La Procura di Pavia ha dato mandato autonomo a dei consulenti informatici di analizzare il computer di Chiara Poggi. La decisione è giunta dopo che la giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di incidente probatorio anche sul pc di Alberto Stasi. Bloccando così, almeno per ora, la possibilità di una perizia “cristallizzata” sui dispositivi al centro degli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Respinta la richiesta di incidente probatorio dei legali di Andrea Sempio Le analisi sul computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi Si allungano i tempi delle indagini Respinta la richiesta di incidente probatorio dei legali di Andrea Sempio Il provvedimento riguarda uno dei filoni più delicati riaperti negli ultimi mesi nell’inchiesta sul delitto avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A Garlasco, gli esperti informatici hanno analizzato il computer di Chiara Poggi, rivelando che avrebbe visto un video di Sempio prima della sua morte.

Il delitto di Garlasco ha suscitato un acceso confronto tra la famiglia di Chiara Poggi e la Procura di Pavia.

Argomenti discussi: Caso Garlasco, no al sequestro di dispositivi digitali senza criteri di selezione; Garlasco, la procura tira le somme un anno dopo la riapertura dell'inchiesta; Caso Garlasco, incidente probatorio sui Pc di Chiara e Stasi: la richiesta della difesa di Sempio; Delitto di Garlasco, un anno fa la riapertura dell’inchiesta: si va verso la richiesta di processo per Andrea Sempio.

