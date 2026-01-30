La giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta della difesa di Andrea Sempio di fare una perizia sul computer di Stasi. La decisione chiude di fatto ogni possibilità di approfondire alcuni aspetti tecnici che avrebbero potuto aiutare il processo. La vicenda del delitto di Garlasco continua a tenere banco, senza grandi novità in vista.

Il delitto di Garlasco non smette mai di stupire. Ieri 29 gennaio, ecco la nuova sorpresa: la gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha chiuso una porta che la difesa di Andrea Sempio sperava ardentemente di spalancare. E invece, niente incidente probatorio per effettuare verifiche sul computer di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. La giudice ha spiegato che mancano i presupposti per una perizia terza: le analisi richieste dai legali di Sempio sono già oggetto di una consulenza nelle indagini della Procura di Pavia. Il punto centrale riguarda gli accertamenti sul pc di Stasi, in particolare sulle ricerche effettuate la sera del 12 agosto 2007, il giorno prima del delitto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la gip chiude la porta a Sempio: niente perizia sul computer di Stasi

La gip di Garlasco ha respinto la richiesta di incidente probatorio sui computer di Stasi, avanzata dalla difesa di Sempio.

A Garlasco, la famiglia Poggi e Andrea Sempio si sono schierati uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi, mentre l’incidente probatorio si avvicina.

Svolta Garlasco: Andrea Sempio rischia il processo Il parere dell'Avvocato Cataliotti | Vox ON AIR

