Game open Ionico Adriatico | a Novoli nuova giornata con Lo sport è salute

A Novoli si torna a parlare di sport e salute. La giornata si inserisce nel progetto “Game Open Ionico - Adriatico”, promosso dalla Provincia di Lecce con il supporto dell’Unione Province d’Italia. L’obiettivo è coinvolgere i giovani attraverso attività sportive e momenti di confronto. La città si prepara ad accogliere ancora una volta giovani da tutta la zona, pronti a partecipare e a condividere esperienze.

Dopo il successo delle tappe di Martano, Tuglie ed Aradeo, come da programma, l’evento itinerante dedicato ai giovani “Lo sport è salute” si svolgerà sabato 31 gennaio, dalle ore 9 alle 13, a Novoli, presso l’Area Focara (via Salice-Novoli), con la collaborazione del Comune di Novoli e dell’Unione dei Comuni del Nord Salento. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso il Palazzetto “Io gioco legale”, in via Condorelli. A condurre la giornata sarà Giampaolo Catalano – The Lesionati. L’evento propone lo sport inteso anche come strumento di inclusione e coesione sociale ed empowerment dei giovani, in particolare, di quelli con fragilità, con attività pensate per promuovere il benessere fisico e sociale attraverso valori positivi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Game Open Ionico

A Martano si tiene un evento dedicato allo sport e alla salute, inserito nel progetto Game Open Ionico – Adriatico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Game Open Ionico

Argomenti discussi: Ad Aradeo tutti in gioco perchè Lo Sport è Salute; Spaccio e violenze domestiche, quattro misure cautelari.

Game Open Ionico Adriatico: a Novoli nell’area Focara la nuova giornata con Lo sport è saluteLECCE - Nuovo appuntamento con il progetto coordinato dalla Provincia di Lecce, con il sostegno dell'Unione Province d'Italia, intitolato GAME Open Ionico - ... corrieresalentino.it

Game Open Ionico-Adriatico: a Tuglie e ad Aradeo le prossime giornate con Lo sport è saluteLECCE – Nuovo doppio appuntamento nel weekend con il progetto coordinato dalla Provincia di Lecce, con il sostegno dell’Unione Province d’Italia, GAME Open Ionico – Adriatico, dove GAME sta per ... corrieresalentino.it

Doppio appuntamento con lo sport, la salute e l’inclusione. Questo fine settimana il progetto GAME – Giovani Autodeterminazione, Movimento, Game Open Ionico Adriatico incontra le comunità di Tuglie Aradeo Negli spazi sportivi si incontrano famiglie, gi - facebook.com facebook