Gallinaro Torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino

Domani mattina a Gallinaro torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino. Le bancarelle apriranno alle 9 e resteranno allestite fino alle 4 del pomeriggio, lungo via San Gerardo. L’obiettivo è mettere in evidenza i prodotti locali e promuovere una cultura del cibo buono, giusto e sostenibile. La manifestazione vuole coinvolgere la comunità e sostenere le aziende del territorio.

Valorizzare il territorio, sostenere le aziende locali e promuovere una cultura del cibo buono, giusto e sostenibile: con questi obiettivi torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino, in programma domenica 1 febbraio 2026, dalle ore 9 alle 16, a Gallinaro, in via San Gerardo.Il Mercato di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Gallinaro Valle di Comino Gallinaro, Mercato di Comunità della Valle di Comino Il Mercato di Comunità della Valle di Comino a Gallinaro si rinnova, offrendo un’occasione per scoprire e sostenere le produzioni locali. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Il 5/10/2025 a Gallinaro (FR), torna il nuovo Mercato di Comunità della #VallediComino. Ultime notizie su Gallinaro Valle di Comino Argomenti discussi: Gallinaro, Torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino; Gallinaro Torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino; Grotte di Collepardo, partono i lavori; Sora – San Ciro, fede e tradizione. Gallinaro - Torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino link nel primo commento - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.