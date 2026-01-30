Gaia da Castelnovo fino a Parigi | Ma resto legata al mio territorio

Gaia Bianchi, nata a Castelnovo Monti, ha percorso una strada lunga e piena di sfide. Dopo il liceo Cattaneo-Dall’Aglio, si è trasferita a Roma, all’Università La Sapienza, e infine ha scelto Parigi, dove studia alla Sorbonne Université. Nonostante abbia scelto di vivere in Europa, Gaia dice di sentirsi ancora molto legata al suo territorio, all’Appennino che ha sempre considerato casa. La sua storia dimostra come si possa seguire la propria passione senza perdere di vista le radici.

rCASTELNOVO MONTI Dal liceo Cattaneo-Dall'Aglio di Castelnovo Monti all'Università La Sapienza di Roma e poi alla Sorbonne Université di Parigi: questo è l'eccezionale percorso di studi di Gaia Elisabetta Bianchi che, inseguendo le sue passioni, è diventata a pieno titolo cittadina d'Europa, mantenendo però l'Appennino come punto di riferimento. Gaia, sostenuta dalla sua famiglia, è riuscita a tessere in questi anni di studio un filo sottile, ma forte, che lega l'Appennino reggiano all'Europa, un percorso fatto di partenze necessarie, di studio e sacrificio ma anche di graditi ritorni a casa. Questo è il percorso che ha seguito con eccezionale impegno e sacrificio retto dalla passione per lo studio la giovane castelnovese che ha recentemente conseguito una prestigiosa doppia laurea in due tra i più importanti atenei europei: l'Università 'La Sapienza' di Roma e la Sorbonne Université di Parigi.

