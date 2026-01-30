Futuro aeroporto i sindacati in Regione | Preoccupati nessun avanzamento concreto

I sindacati di Genova tornano a chiedere chiarezza sul futuro dell’aeroporto. In una nota, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti Uil esprimono preoccupazione perché non ci sono stati passi avanti concreti. La situazione resta difficile, e i lavoratori attendono risposte chiare sulla gestione e i progetti futuri.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti Uil, in una nota, si definiscono "preoccupati" sul futuro dell'aeroporto di Genova. La presa di posizione arriva dopo l’audizione, nelle commissioni regionali, sull'eventuale partecipazione di Regione Liguria all’assetto societario. Le organizzazioni sindacali esprimono "rammarico e preoccupazione" per l’esito dell’incontro, nel corso del quale "non è stato possibile sviluppare un confronto sostanziale sulle questioni strategiche che riguardano il presente e il futuro dello scalo genovese". Sono passati sei mesi dalla precedente audizione sullo stesso tema e, secondo Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti Uil: "Si registra l’assenza di avanzamenti concreti rispetto alle criticità allora evidenziate.🔗 Leggi su Genovatoday.it

