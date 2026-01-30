Furti in casa | 25 al giorno restano impuniti +32% in un anno e droga in carcere | l' allarme della Procura

Ogni giorno in Italia si verificano in media 25 furti in casa che rimangono impuniti. La procura segnala un aumento del 32% rispetto all’anno scorso. I ladri agiscono di nascosto, spesso senza lasciare tracce, rendendo difficile l’individuazione. Molti sospettano che l’installazione di telecamere possa aiutare a catturare i criminali, ma ancora tanti non si sono mossi in questa direzione.

La Corte d'appello alle prese con la carenza di organici. Fissate le date per le consegne dei primi cantieri della Cittadella giudiziaria Venticinque furti al giorno restano insoluti, con i ladri ignoti (l’installazione di sistemi di videosorveglianza in casa potrebbero portare, quanto meno, alla identificazione dei malviventi). Tanta droga sequestrata e aumento dei procedimenti. Sono questi i numeri più pesanti del bilancio della Procura generale presso la Corte d’appello di Perugia in vista dell’apertura dell'anno giudiziario 2026 (domani, sabato 31 gennaio). Altro elemento fondamentale è la Cittadella giudiziaria, con i primi tempi fissati sul calendario per l’avvio e la conclusione dei lavori.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nel 2025, a Firenze, si sono registrati incrementi nei controlli e negli arresti legati a furti, droga e borseggi sul tram.

Furti in aumento e case più protette: cosa dicono i numeri sulla sicurezza domesticaLa sicurezza della casa è diventata una voce sempre più rilevante nei bilanci familiari. I dati dell’Osservatorio Pagine Gialle Casa mostrano che la domanda di sistemi di protezione non è casuale: ... quifinanza.it

Furti in casa e truffe, presi i capi e i complici delle 7 bande di NapoliLe indagini dalla Procura di Napoli Nord sono iniziate dopo un raid condotto in una casa a Casoria. Dal giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, ... internapoli.it

SOLIDARIETÀ – Furti del 26 gennaio a Villa d’Agri In merito ai furti avvenuti nella serata del 26 gennaio a Villa d’Agri, si è diffusa la notizia su FB che in casa di un amico, un giovane lavoratore da me conosciuto , i ladri siano riusciti a portare a segno un col - facebook.com facebook

Furti in casa durante le visite dell'ex badante, 90enne mette le telecamere per incastrarla: arrestata e condannata x.com