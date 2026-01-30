Furgiuele | I condannati sono fratelli i magistrati nemici

Il deputato della Lega Domenico Furgiuele torna a far parlare di sé. Questa volta, nel corso di un intervento alla Camera, ha definito i condannati come “fratelli” e ha attaccato i magistrati, chiamandoli “nemici”. Le sue parole hanno scatenato reazioni e polemiche, con alcuni che chiedono più rispetto e altri che difendono il suo stile diretto. La vicenda si inserisce nel clima acceso che circonda il dibattito politico italiano.

"CasaPound alla Camera? Quel popolo esiste, sono giovani che lavorano in fabbrica e la sera si pagano le sezioni. Può non piacere ma io non lo abbandono", dice il deputato della Lega Domenico Furgiuele ci sarà, Furgiuele, il deputato Lega, non abbandona i nazi, la destraccia, invitata alla Camera, oggi, per l'iniziativa "Remigrazione". Furgiuele, il Salvatore Ferragamo della Calabria, lo sa che fra gli invitati ci sono nazisti, teste di nazo condannati? "Innanzitutto io ci sarò perché non posso abbandonare quel popolo. Mi hanno chiesto di disertare ma non lo farò. Riguardo ai condannati, questo è la mia teoria".

