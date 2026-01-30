Un ragazzo di 21 anni ha tentato di scappare a tutta velocità da Spino d’Adda a Mulazzano, inseguito dai carabinieri di Crema. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, stava guidando un’auto rubata e ha rischiato di farla franca, ma alla fine è stato fermato e arrestato. I militari lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento, accusandolo di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Crema (Cremona), 30 gennaio 2026 – In fuga dai carabinieri con un’auto rubata. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato un uomo di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di auto. Poco prima delle 18 di ieri pomeriggio, una pattuglia della Radiomobile di Crema si trovava sulla SP 415 nel comune di Spino d’Adda e ha notato un’auto con targa straniera, con due persone a bordo, che viaggiava in direzione di Milano. Hanno seguito l’auto e poi i militari hanno intimato l’alt. Il conducente ha finto di fermarsi per poi ripartire a forte velocità, dando vita a una pericolosa fuga con sorpassi azzardati e movimenti sulla corsia opposta di marcia per evitare di essere affiancato dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fugge a folle velocità da Spino d’Adda a Mulazzano: 21enne arrestato dai carabinieri

