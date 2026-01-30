FS Italiane | bodycam a tutti gli operatori di FS Security entro 2026

Entro la fine del 2026, tutti gli operatori di FS Security del gruppo FS Italiane avranno le bodycam. La società ha firmato un accordo con i sindacati per rendere questo dispositivo parte integrante dell’equipaggiamento del personale operativo. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e la trasparenza durante il lavoro quotidiano.

Roma, 30 gen. (askanews) – Entro la fine del 2026, tutti gli operatori di FS Security, del gruppo FS Italiane, saranno progressivamente dotati di bodycam: lo annuncia la società, riferendo con un comunicato la firma di un accordo con i sindacati – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, SLM Fast Confsal e Orsa Ferrovie – per l’introduzione strutturale di questo strumento in dotazione al proprio personale operativo. L’intesa, si legge, arriva al termine del percorso avviato con la fase di sperimentazione e rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento delle misure di tutela del personale del Gruppo FS e dei passeggeri, in un’ottica di prevenzione, deterrenza e maggiore sicurezza nei contesti operativi più esposti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su FS Italiane

Entro l’estate, gli operatori di Fs Security avranno tutti una bodycam, le telecamere indossabili che registrano le loro azioni.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che entro l’estate del 2026 tutti gli operatori di FS Security saranno dotati di bodycam.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su FS Italiane

Argomenti discussi: Linea dura sui treni: entro l'estate gli addetti Fs security con le bodycam indossabili in tutta Italia; ? FS security; Bodycam, siglato accordo nazionale; Bodycam sui treni, la stretta che cambia i viaggi: entro l’estate dispositivi indossabili per il personale FS in tutta Italia; Mit, entro l’estate tutti gli operatori di FS Security con le bodycam.

Accordo tra FS Security e sindacati: bodycam a tutto il personaleEntro il 2026 i nuovi dispositivi saranno in dotazione a tutto il personale operativo della società del Gruppo FS ... fsnews.it

FS Italiane: bodycam a tutti gli operatori di FS Security entro 2026Roma, 30 gen. (askanews) – Entro la fine del 2026, tutti gli operatori di FS Security, del gruppo FS Italiane, saranno progressivamente dotati di bodycam: lo annuncia la società, riferendo con un comu ... ildenaro.it

Le telecamere saranno attivate solo in situazioni di rischio e nel rispetto della privacy #Bodycam #ferroviedellostato #ildifforme - facebook.com facebook