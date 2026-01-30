FS Italiane | bodycam a tutti gli operatori di FS Security entro 2026
Entro la fine del 2026, tutti gli operatori di FS Security del gruppo FS Italiane avranno le bodycam. La società ha firmato un accordo con i sindacati per rendere questo dispositivo parte integrante dell’equipaggiamento del personale operativo. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e la trasparenza durante il lavoro quotidiano.
Roma, 30 gen. (askanews) – Entro la fine del 2026, tutti gli operatori di FS Security, del gruppo FS Italiane, saranno progressivamente dotati di bodycam: lo annuncia la società, riferendo con un comunicato la firma di un accordo con i sindacati – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, SLM Fast Confsal e Orsa Ferrovie – per l’introduzione strutturale di questo strumento in dotazione al proprio personale operativo. L’intesa, si legge, arriva al termine del percorso avviato con la fase di sperimentazione e rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento delle misure di tutela del personale del Gruppo FS e dei passeggeri, in un’ottica di prevenzione, deterrenza e maggiore sicurezza nei contesti operativi più esposti.🔗 Leggi su Ildenaro.it
