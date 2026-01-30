Frosinone Scaccia rompe con la Lega | crisi nel centrodestra e nuovi equilibri in Comune

La crisi tra i partiti di centrodestra a Frosinone si fa sentire. Dopo le tensioni e le divergenze, il consigliere Scaccia ha deciso di rompere con la Lega. La rottura apre nuovi scenari nella politica locale, con possibili cambiamenti negli equilibri all’interno del Comune. La situazione resta fluida, e si aspetta di capire quali ripercussioni avrà questa divisione.

Dallo scontro sul caso Vannacci alla gestione del bilancio, lo strappo del vicesindaco apre una fase di instabilità politica nella maggioranza guidata da Mastrangeli La crisi che attraversa il centrodestra frusinate non può essere archiviata come una semplice polemica social. Il durissimo intervento del vicesindaco di Frosinone Antonio Scaccia segna un passaggio politico rilevante, destinato a incidere in modo profondo sugli equilibri della maggioranza comunale e sull’assetto della destra locale. La miccia si accende dopo la condivisione, da parte dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, di un articolo sulla tre giorni della Lega a Roccaraso, interpretato come critico nei confronti dell’europarlamentare Roberto Vannacci.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Frosinone Lega Crisi politica al Comune di Frosinone: vertice Lega–FdI La crisi politica al Comune di Frosinone sta portando alla luce tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Frosinone Lega Argomenti discussi: Frosinone, Scaccia rompe con la Lega: crisi nel centrodestra e nuovi equilibri in Comune; Frosinone - Terremoto nel Centrodestra, Scaccia rompe con la Lega e blinda Vannacci: Bassezza politica, non ci rappresentate più; Frosinone - Il paradosso di Sergio Crescenzi (Fdi): campione di voti, ma ai margini del 'Palazzo'; Campocatino, area presidiata dai carabinieri: stop alle auto non attrezzate e controlli per casco e alcol. Frosinone – Terremoto nel Centrodestra, Scaccia rompe con la Lega e blinda Vannacci: Bassezza politica, non ci rappresentate piùIl vicesindaco del capoluogo attacca frontalmente l'assessore regionale Ciacciarelli dopo le polemiche di Roccaraso: è lo strappo definitivo con la corrente di Durigon? tunews24.it Frosinone – Il Vicesindaco, il Generale e il marchio registrato: il tempismo di Scaccia svela le prove tecniche di scissioneLa scomunica di Scaccia alla gestione Durigon arriva in simultanea con la mossa di Vannacci: un sincronismo sospetto che agita i sonni di Mastrangeli e prefigura una nuova bandiera in maggioranza ... tunews24.it Nuove tensioni nella maggioranza di Frosinone: lo strappo di Scaccia dopo il caso Vannacci riapre i giochi a pochi giorni dal bilancio articolo nei commenti - facebook.com facebook Al via ‘Fare Insieme’, il network civico che unisce i territori del Lazio: tra i protagonisti il vicesindaco di Frosinone, Antonio Scaccia Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.