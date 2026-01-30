Frontale automedica-camion tre morti

Tre persone sono morte questa mattina in un incidente frontale tra un’auto medica e un camion sulla strada tra Agrigento e Palermo. L’impatto è stato violento e ha coinvolto due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare molto per salvare i tre uomini. La strada è stata chiusa per alcune ore per i rilievi della polizia. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

12.05 11.40 Pg Cassazione: alt scontro con politica11.11 Referendum,Nordio: dibattito sia pacato10.46 Cassazione: coltivare rispetto, dialogo10.15 Zelensky sfida Putin:"Lo invito a Kiev"09.40 Maturità,attesa per 2°scritto e 4 orali09.00 Lite gelosia, 16enne accoltella amica08.22 Trump: non ritiriamo ICE dal Minnesota07.40 Antisemitismo e odio,2 avvisi a Palermo "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip "L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro", martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Agrigento Palermo

Questa mattina, sulla strada tra Palermo e Agrigento, un incidente grave ha coinvolto un’ambulanza e un camion.

Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo la strada Palermo-Agrigento, vicino al viadotto di contrada Coda di Volpe a Bolognetta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Arezzo: camion salta corsia, tre morti e 18 feriti su A1

Ultime notizie su Agrigento Palermo

Argomenti discussi: Auto contro camion, due ventenni morti e tre feriti a Savigliano; Incidente frontale tra un camion e un'auto con alla guida una donna incinta al nono mese di gravidanza: trasportata in ospedale in...; Tifosi del Paok morti nello scontro frontale col camion a Timisoara, andavano a Lione per l'Europa League; Cuneo, tragico schianto tra veicoli: 2 morti e 3 feriti nell’incidente stradale a Savigliano.

Scontro frontale tra automedica e tir, tre morti: tragedia sulla stataleUn gravissimo incidente stradale ha sconvolto nella giornata di oggi la viabilità lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento. Il bilancio è drammatico: tre persone sono decedute a seguito di un ... zoom24.it

Tremendo frontale tra automedica e camion: morti due sanitari e una pazienteIl terribile incidente è avvenuto sulla Palermo-Agrigento, nel tratto che attraversa il territorio di Misilmeri. Le tre vittime si trovavano tutte a bordo del mezzo di soccorso ... today.it

AGGIORNAMENTO Scontro frontale tra automedica e furgone, 3 morti Impatto... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook