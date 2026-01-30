Friday Football Show la Serie A su DAZN al venerdì sera con un nuovo appuntamento live

Questa sera su DAZN torna Friday Football Show, l’appuntamento live del venerdì dedicato alla Serie A. Gli appassionati seguiranno analisi tattiche, rubriche statistiche e collegamenti dai campi di Serie A e Serie BKT. L’evento si conferma come un punto di riferimento per chi vuole restare aggiornato in tempo reale sulle partite e le novità del campionato.

Su DAZN debutta Friday Football Show, il nuovo appuntamento live del venerdì con analisi tattiche, rubriche statistiche e collegamenti dai campi di Serie A Enilive e Serie BKT. Il weekend calcistico parte in anticipo su DAZN con Friday Football Show, il nuovo appuntamento powered by DAZN Bet Club in diretta ogni venerdì sera dalle 19.45. Un appuntamento fisso pensato per portare subito al centro della scena il clima partita, tra analisi, racconti e collegamenti che arrivano direttamente dai campi, mentre l'attesa del calcio d'inizio cresce minuto dopo minuto. Alla conduzione per guidare lo show, il volto di DAZN Bet Club Eleonora Incardona, insieme al giornalista di DAZN, Tommaso Turci, affiancati in studio dai talent Fabio Bazzani e Dario Marcolin.

