Frenesia Milan | Elliott saluta Mateta pronto ad arrivare e agenti di Maignan in sede In difesa …

Questo pomeriggio a Casa Milan è stato un vortice di notizie. Elliott ha ufficialmente lasciato il club, mentre si aspettano notizie sul possibile arrivo di Mateta. Intanto, gli agenti di Maignan sono stati visti entrare nella sede rossonera, segno che si lavora anche sul rinnovo del portiere francese. La squadra si prepara a una fase di cambiamenti e aggiornamenti importanti.

Giornata frenetica per il Milan. Ce l'ha raccontata il nostro inviato da Casa Milan Stefano Bressi, in compagnia di Lorenzo De Angelis, nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'PianetaMilan'. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato con cui diventa ufficiale il rifinanziamento del debito che RedBird aveva nei confronti di Cardinale, ma non solo. Tantissimo mercato nelle ultime ore, con la presenza degli agenti di Mike Maignan nella sede di Via Aldo Rossi e l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace che sembra essere il prossimo attaccante rossonero.

