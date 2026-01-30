Frattesi via dall’Inter? Questo club alza il pressing per il centrocampista Parti vicine e contatti costanti cosa sta succedendo

Da settimane si parla di un possibile addio di Davide Frattesi dall’Inter. Ora, sembra che la situazione si stia sbloccando: il club inglese ha intensificato i contatti, e le parti si stanno muovendo rapidamente. Le parti sono vicine a una svolta, e tutto fa pensare che l’affare possa concludersi a breve.

Ultime notizie su Frattesi Inter Argomenti discussi: Lo stato dell'affare Frattesi dopo il ritorno di Perisic all'Inter e lo scambio saltato con Ndoye del Nottingham Forest; Moretto: Frattesi via o resta all'Inter? Possibilità dalla Premier ma non solo: le ultime; Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa per Frattesi: pronta l'offerta; Frattesi-Inter, addio rimandato? Un fattore può cambiare gli scenari. Inter, ora Frattesi è un caso: altra panchina e futuro già scritto, dalla Premier osservanoL'unica partita da titolare in A in questa stagione è stata quella contro la Cremonese: sedici giornate fa. L'ex centrocampista del Sassuolo si sta guardando intorno ... tuttosport.com Sorpresa Frattesi: cessione in Serie A per soli 25 milioniIl mercato dell'Inter registra l'offerta della Lazio per Davide Frattesi. In corsa anche Nottingham Forest e Atletico Madrid ... interlive.it FRATTESI VIA DALL'INTER. TRE CLUB SUL CALCIATORE - facebook.com facebook Numeri importanti considerando che in Serie A ha giocato dall'inizio solo dieci volte su 19 sfornando due assist e un gol in 850' (1207 totali). Tra i centrocampisti ha giocato più di Mkhitaryan (1090') e Frattesi (578'), entrambi condizionati da infortuni. Con x.com

