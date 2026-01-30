Dopo aver lasciato l’Inter, Frattesi ha deciso di non trasferirsi alla Juventus. La Lazio aveva fatto un’offerta, ma lui l’ha rifiutata. Ora si concentra su un altro club.

. Ultime sul futuro del centrocampista. Il futuro di Davide Frattesi sembra tingersi sempre più di “Forest Green”. Nelle ultime ore frenetiche di questo mercato invernale 2026, il Nottingham Forest ha impresso un’ accelerazione prepotente alla trattativa per il centrocampista dell’Inter. Il club inglese, deciso a bruciare la concorrenza internazionale, ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore e con la dirigenza nerazzurra, portando le parti a una vicinanza che sa ormai di imminente fumata bianca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi lascia l’Inter: niente Juventus per lui. Rifiutata una proposta della Lazio, ora è vicino a questo club

Approfondimenti su Frattesi Inter

La Lazio ha fatto un'offerta concreta all'Inter per Davide Frattesi, cercando di superare la Juventus nella corsa al centrocampista.

Nel mercato della Juventus, il nome di Frattesi continua a far discutere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Frattesi Inter

Argomenti discussi: Lo stato dell'affare Frattesi dopo il ritorno di Perisic all'Inter e lo scambio saltato con Ndoye del Nottingham Forest; Frattesi-Inter, addio rimandato? Un fattore può cambiare gli scenari; Moretto: Frattesi via o resta all’Inter? Possibilità dalla Premier ma non solo: le ultime; Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa per Frattesi: pronta l'offerta.

Frattesi lascia l’Inter? Questo club avanza per il centrocampista: contatti costanti, ecco cosa sta accadendoFrattesi lascia l’Inter? Questo club avanza per il centrocampista: contatti costanti, ecco cosa sta accadendo La telenovela legata al futuro di Davide Frattesi potrebbe essersi risolta con un’accelera ... calcionews24.com

Inter, Frattesi: dall’offerta della Lazio al ritorno del Nottingham ForestVisualizzazioni: 28 Il futuro di Davide Frattesi all’Inter resta in bilico. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno rifiutato un’offerta della Lazio, ma sul centrocampista rispunta il Nottingham Forest. I ... calciostyle.it

Frattesi sempre più vicino a lasciare l’Inter Ecco dove potrebbe trasferirsi - facebook.com facebook