Frattesi aspetta di sapere se partirà o resterà, ma nel frattempo si prepara per la sfida tra Cremonese e Inter. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza, anche se ancora non si sa se giocherà dall’inizio o entrerà a partita in corso. La squadra si prepara, e lui si gioca una chance importante per dimostrare il suo valore.

Inter News 24 Frattesi in attesa di capire quale sarà il suo futuro, si gioca una maglia da titolare per Cremonese Inter. Mentre il gong finale della sessione invernale di calciomercato si avvicina, l’attenzione in casa Inter è divisa tra le trattative extra-campo e le necessità tattiche di una stagione che non ammette pause. Il nome caldissimo delle ultime ore è senza dubbio quello di Davide Frattesi, il centrocampista romano classe 1999 dotato di una straordinaria capacità di inserimento e fiuto per il gol. Sul calciatore è forte l’interesse della Lazio, ma anche di vari club esteri. Emergenza a centrocampo: Chivu ridisegna la mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi, il mercato e non solo: c’è anche il campo. Speranze in vista di Cremonese Inter

Approfondimenti su Frattesi Inter

Il mercato di gennaio si infiamma con nuove possibilità per la Juventus, concentrandosi sulla volontà di rinforzare il centrocampo.

Frattesi continua a essere al centro delle attenzioni di mercato dell’Inter, tra valutazioni sportive e strategie di cessione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Frattesi Inter

Argomenti discussi: Frattesi via a gennaio? La cifra che deve incassare l’Inter per fare plusvalenza; Frattesi-Inter, addio rimandato? Un fattore può cambiare gli scenari; Lo stato dell'affare Frattesi dopo il ritorno di Perisic all'Inter e lo scambio saltato con Ndoye del Nottingham Forest; La Repubblica - Sarri sogna Frattesi per la sua Lazio: missione impossibile per un motivo. E c'è il rebus mercato.

Frattesi Lazio, nuovo sondaggio dei biancocelesti! Vi è un’offerta: le ultimeFrattesi Lazio, la dirigenza capitolina posa lo sguardo in casa Inter! Sotto i riflettori il centrocampista classe ’99. E’ pronta un’offerta sul tavolo: i dettagli Il mercato della Lazio continua a so ... lazionews24.com

Mercato Inter, Davide Frattesi ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampistaMercato Inter, Davide Frattesi ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampista Il nome di Davide Frattesi infiamma le ultime, frenetiche ore del cal ... calcionews24.com