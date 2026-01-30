Frattesi a un passo dall’addio Romano | Parti molto vicine

Davide Frattesi è vicino a lasciare l’Inter. Dopo aver giocato di più in questa stagione, il centrocampista sembrava destinato a restare, ma ora le sue possibilità di partire sono alte. Lazio, Atletico Madrid e Nottingham Forest hanno fatto sondaggi nelle ultime ore. La trattativa è in fase calda e i prossimi giorni saranno decisivi.

Davide Frattesi potrebbe salutare l’Inter in questa sessione di calciomercato. Dopo il maggiore minutaggio il centrocampista sembrava destinato alla permanenza, ma nelle ultime ore sono arrivati vari sondaggi da Lazio, Atletico Madrid e Nottingham Forest. Se l’Inter ha rispedito al mittente le proposte dei primi due club, con gli inglesi le parti si segnalano molto vicine alla chiusura. A riferirlo è Matteo Moretto, esperto di mercato, che parla di uno scenario in rapida evoluzione. Il Nottingham Forest ha alzato con decisione il livello del pressing sul centrocampista nerazzurro: i contatti si sono intensificati e la distanza tra le parti si sarebbe ridotta sensibilmente.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Frattesi Inter Frattesi via dall’Inter? Questo club alza il pressing per il centrocampista. Parti vicine e contatti costanti, cosa sta succedendo Da settimane si parla di un possibile addio di Davide Frattesi dall’Inter. Frattesi Inter, addio a gennaio? I nerazzurri hanno fissato il prezzo del centrocampista romano. L’indiscrezione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Frattesi Inter Argomenti discussi: La Roma è ora la favorita per Frattesi, svelata l'offerta dei giallorossi al Sassuolo; Spalletti tra vittoria e mercato: Non serve più un attaccante? David finalizzatore, Yildiz un alieno!; Vice Yildiz? La Juventus punta direttamente il gemello: i bianconeri si iscrivono all'asta per Can Uzun; Inter, chi gioca al posto di Barella? Sucic favorito su Frattesi, due i motivi. Inter, per Frattesi telenovela finita: anche Chivu gli ha parlato, ecco dove giocheràDavide Frattesi ancora al centro delle voci di calciomercato: il discorso di Chivu al centrocampista nerazzurro, fortemente cercato dal Nottingham Forest ... sport.virgilio.it Frattesi Lazio, nuovo sondaggio dei biancocelesti! Vi è un’offerta: le ultimeFrattesi Lazio, la dirigenza capitolina posa lo sguardo in casa Inter! Sotto i riflettori il centrocampista classe ’99. E’ pronta un’offerta sul tavolo: i dettagli Il mercato della Lazio continua a so ... lazionews24.com Galatasaray, primo passo per Frattesi: lui ci pensa, l’Inter detta le condizioni. Giusto cedere il centrocampista Da ieri sera squillano i telefoni da Istanbul perché il suo agente e l’Inter hanno accelerato le operazioni sul suo futuro. La pista turca era da giorn facebook 90’ Occasione Inter! Cross di Dimarco e Frattesi fallisce il tap-in a pochi passi dalla porta. Tre i minuti di recupero #InterArsenal 1-3 #UCL #ForzaInter x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.