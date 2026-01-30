Frane in Toscana | la situazione monitorata dall’Autorità di bacino Gaia Checcucci | Ottenuti fondi per Pienza

Le piogge intense di fine gennaio hanno portato nuove preoccupazioni in Toscana. L’Autorità di bacino sta monitorando attentamente le aree a rischio, specialmente quelle con terreni sabbiosi sopra strati argillosi meno permeabili. Gaia Checcucci annuncia che sono stati già ottenuti fondi per intervenire a Pienza, ma la situazione resta critica in molte zone. Gli esperti segnalano possibili ulteriori movimenti di terra nelle prossime settimane.

Le piogge forti e persistenti di questa fine gennaio 2026 hanno richiamato l'attenzione anche in Toscana sugli eventi franosi, specie laddove ci sono terreni sabbiosi, permeabili, sopra livelli argillosi meno permeabili. Una situazione conosciuta e monitorata, "in pratica momento per momento", dall'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Settentrionale, guidata dal segretario generale, Gaia Checcucci, che ha fatto il punto, con i suoi tecnici, sulle zone della Toscana che convivono da sempre con la fragilità dei propri versanti L'articolo Frane in Toscana: la situazione monitorata dall’Autorità di bacino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La gestione delle risorse idriche e la prevenzione del rischio idrogeologico sono priorità fondamentali per la tutela del territorio.

