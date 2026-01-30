Frane il 5 per cento del territorio regionale è in zona rossa | Pienza e Volterra i casi simbolo

Le piogge continue di questo gennaio 2026 hanno causato nuove frane in Toscana. In tutta la regione, il 5 per cento del territorio è ora in zona rossa, con Pienza e Volterra come simboli di questa emergenza. Le strade sono interrotte e alcune case sono state evacuate. La situazione resta critica e i soccorritori lavorano per mettere in sicurezza le zone più colpite.

FIRENZE – Le piogge incessanti di questo scorcio di gennaio 2026 hanno riacceso l’allarme frane in tutta la Toscana, mettendo a dura prova un territorio già strutturalmente fragile. Sotto la lente dell’ Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Settentrionale, guidata da Gaia Checcucci, ci sono i terreni sabbiosi e permeabili che poggiano su strati argillosi, un mix che con l’accumulo di acqua rischia di trasformarsi in una trappola geologica. I numeri dell’emergenza. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Piano di assetto idrogeologico (Pai), la mappatura della pericolosità in Toscana è preoccupante: 39852 aree P4 (pericolosità molto elevata): sono le cosiddette ‘zone rosse’: che coprono circa il 5% del territorio regionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Pienza Volterra

La Protezione Civile è intervenuta a Niscemi a causa di frane e maltempo, evacuando circa 1.

Il 6 dicembre 2025 a Blevio si è tenuto un aggiornamento sul monitoraggio geologico continuo del territorio, a seguito delle recenti frane.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pienza Volterra

Argomenti discussi: Da Niscemi al quadro nazionale delle frane: il contributo di ISPRA tra dati e mappe — Italiano; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Blog | Il 94,5% dei comuni italiani è a rischio ma la geologia è ignorata e definanziata; Il 94,5% dei comuni italiani è a rischio frane o alluvioni: la mappa del pericolo idrogeologico in Italia.

Niscemi, i dati dell’Ispra: il 94,5% dei Comuni italiani è a rischio franeSecondo l'ultimo rapporto dedicato al dissesto idrogeologico il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità e 6 milioni e 800mila persone sono esposte a rischio alluvioni. lapresse.it

Frane in Cadore, il Consiglio dei ministri stanzia 5,5 milioni di euro e dichiara lo stato di emergenzaBELLUNO - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza in relazione agli eventi ... ilgazzettino.it

La notizia è una di quelle che sulla carta dovrebbero rassicurare. In Sicilia il PNRR finanzia 46 progetti contro il dissesto idrogeologico: 99 milioni di euro, oltre il 40 per cento già pagato. Cantieri, interventi, numeri. Tutto in ordine. Poi però scopri che Niscemi n x.com