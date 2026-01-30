Dopo le forti piogge delle ultime ore, un muro di contenimento è crollato in alcune vie del quartiere residenziale di Sassari. La zona è stata subito messa sotto controllo, e le autorità stanno valutando i danni e le eventuali misure da adottare per mettere in sicurezza l’area. Nessun ferito è stato segnalato finora.

Un crollo di muro di contenimento ha colpito diverse vie residenziali nel quartiere di Sassari, in Sardegna, dopo le intense piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Il maltempo ha provocato un cedimento strutturale in un’area già sensibile ai fenomeni idrogeologici, con il muro che si è frantumato sotto il peso dell’acqua e del terreno smosso. Due automobili sono state travolte dallo schianto, rimanendo parzialmente sepolte tra detriti e macerie. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i tecnici del Comune sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza dei residenti e per valutare i danni alle abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Frane e danni a Sassari: cedimento strutturale colpisce vie residenziali dopo intensi nubifragi

