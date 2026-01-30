Frane e alluvioni non solo Sud | il 95% dei Comuni italiani è in una zona a rischio

In Italia, il 95% dei Comuni si trova in zone a rischio di frane e alluvioni. Non solo nel Sud, come succede a Niscemi, ma in tutto il Paese. Mentre le frane continuano a colpire in Sicilia, l’emergenza diventa un problema diffuso e non più confinato alle aree più fragili.

Mentre non cessano le frane nel territorio di Niscemi, in Sicilia, l’attenzione si sposta dall’emergenza locale alla fotografia nazionale. Che l’Italia abbia molti problemi dal punto di vista del dissesto idrogeologico è cosa nota, ma ora anche l’Ispra lo conferma. Secondo il “Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia” dell’Istituto, il 94,5% dei comuni italiani è classificato a rischio per frane, alluvioni, erosione costiera o valanghe. Il caso di Niscemi. Il drammatico evento di Niscemi riaccende i riflettori su un paradosso pericoloso che affligge vaste aree del Paese: mancano gli strumenti cartografici moderni per gestire il rischio geologico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

