Frana la Flaminia verso la riapertura

Perugia, 30 gennaio 2026 – Anas ha concluso le operazioni di messa in sicurezza sul tratto della strada statale 3 Flaminia in località Strettura, nel comune di Spoleto. La strada era stata chiusa ieri a causa di uno smottamento del versante, ma ora si sta lavorando per riaprirla al traffico. Nei prossimi giorni, si attendono ulteriori verifiche prima di riaprire completamente la carreggiata.

Perugia, 30 gennaio 2026 – Sulla strada statale 3 Flaminia Anas ha completato le prime operazioni necessarie alla messa in sicurezza del tratto interessato da uno smottamento del versante in località Strettura, nel comune di Spoleto, che ieri aveva costretto alla chiusura della strada da Terni a Spoleto. In particolare, è stato rimosso dal versante il materiale instabile (terra, vegetazione e materiale roccioso) ed è stato demolito un masso che era stato reso pericolante dallo scivolamento del terreno. Entro la serata di venerdì la strada potrà quindi essere riaperta al traffico a tutti i veicoli.

