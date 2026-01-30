Frana di Niscemi oggi occhi puntati verso il cielo La pioggia aumenta la paura Gli sfollati sono 1.300 e non si placano le polemiche

A Niscemi la paura cresce con la pioggia intensa che non smette di cadere. Sono circa 1.300 le persone costrette a lasciare le case dopo la frana di qualche giorno fa. La situazione resta difficile, e le polemiche non si placano. La pioggia aumenta i timori di ulteriori smottamenti. La gente aspetta risposte e soluzioni immediate.

Niscemi (Caltanisetta), 30 gennaio 2026 – Occhi rivolti verso il cielo a Niscemi. Fino a domenica è prevista pioggia. Maltempo che potrebbe ulteriormente peggiorare la condizione della frana che sta trascinando l’abitato a valle. Intanto aumentano le immancabili polemiche e l’indignazione che si associa alle catastrofi naturali. Una frana più grande di quella del Vajont e una zona rossa che arriva a 150 metri dal fronte della frana. Sono 1300 gli sfollati e le persone fanno la fila al banchetto allestito davanti al municipio per prenotare il proprio turno per rientrare a recuperare qualcosa nelle proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

