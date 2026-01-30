Frana di Niscemi come aiutare i cittadini a cui manca tutto | indette raccolte fondi da Nord a Sud

In seguito alla frana che ha colpito Niscemi, molte persone hanno perso tutto. La zona rossa rimane sotto sorveglianza e alcuni cittadini sono stati evacuati. Per aiutare chi ha bisogno, sono state organizzate diverse raccolte fondi, sia al Nord che al Sud. Chi vuole contribuire può farlo tramite bonifico o PayPal, per acquistare beni di prima necessità e sostenere chi si trova in difficoltà.

La frana di Niscemi continua ad allargarsi e, allo stesso tempo, si estende la zona rossa con sempre più evacuati. Il piccolo comune, da circa 20.000 abitanti, è sempre più in difficoltà. Mentre la politica ha i propri tempi, le persone hanno bisogno della quotidianità e di tutta una serie di servizi e beni di prima necessità. A differenza di altre tragedie, quello che è accaduto in Sicilia sembra interessare meno e la popolazione se n’è accorta. Nascono così raccolte fondi per aiutare i cittadini. Come aiutare la popolazione di Niscemi Prima il poco interesse mediatico e politico sui danni del ciclone Harry, poi la risposta lenta per la frana di Niscemi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Frana Niscemi

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Ultime notizie su Frana Niscemi

