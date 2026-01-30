Frabrizio Cesetti Pd | È tempo che la Dia arrivi nelle Marche

Fabrizio Cesetti, consigliere regionale del Pd, torna a chiedere con forza che la Direzione Investigativa Antimafia arrivi anche nelle Marche. In un'intervista recente, Cesetti ha sottolineato che è il momento di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella regione per contrastare meglio la criminalità organizzata. Da tempo, molti sollevano questa esigenza, ma ora il politico dem insiste affinché si passi dalle parole ai fatti.

L'esponente regionale dei Dem: «Da tempo non siamo più un'isola felice per quanto concerne la presenza di clan mafiosi e l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia reale» ANCONA – Il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti chiede l’arrivo della Dia nella nostra regione. Il Dem spiega: «Ormai da anni ripetiamo che le Marche non sono più un’isola felice per quanto concerne la presenza di clan mafiosi e l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia reale. Eppure, del tutto incomprensibilmente, nella nostra regione non esistono centri e sezioni operativi della Dia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

