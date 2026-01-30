Forbidden fruit 2 replica puntata del 30 gennaio in streaming | Video Mediaset

Questa sera, in diretta streaming, torna Forbidden fruit 2 con una nuova puntata. Yildiz è sconvolta: ha appena perso la casa di Halit e si sente sola. Kaya cerca di rassicurarla, ma la situazione resta complicata.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 30 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz è disperata per essere stata cacciata di casa da Halit e si confida con Kaya che cerca di consolarla. Prima di lasciare l’azienda, Yildiz decide di affrontare Ender la quale conferma di essere stata lei ad assumere Sevda per sedurre Halit ed estorcergli del denaro. Kaya, andato a riportare il cellulare a Yildiz che lo aveva dimenticato nel suo ufficio, ascolta la conversazione e capisce che Ender è l’artefice della macchinazione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 152 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

