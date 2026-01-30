Fontana non ferma il leghista Furgiuele | naziskin alla Camera

Questa mattina alla Camera il leghista Furgiuele ha presentato una proposta di legge sulla Remigazione, un termine che indica l’espulsione dei migranti. La scena ha attirato l’attenzione, perché nonostante le critiche e le proteste, il deputato neofascista ha mantenuto il suo intervento senza scendere a compromessi. La presenza di gruppi di estrema destra, tra cui alcuni noti per le posizioni naziskin, ha reso ancora più tesa la seduta. La situazione rimane calda e ancora da seguire nei prossimi giorni.

La provocazione Il presidente della Camera definisce «inopportuno» l'evento sulla remigrazione con Casapound previsto per oggi a Montecitorio. Ma il deputato della Lega (che l'ha organizzato) non molla Oggi l'estrema destra dichiaratamente neofascista sbarca alla Camera per presentare una proposta di legge popolare sulla Remigrazione, che significa la cacciata dei migranti. I nomi che campeggiano sulla locandina della conferenza stampa, ospitata dal deputato leghista Domenico Furgiuele (vicino a Vannacci) sono particolarmente inquietanti: Luca Marsella di CasaPound Italia, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti.

