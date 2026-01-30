Fondamenta-Avs | Mancata cittadinanza ad Albanese scelta incoerente rispetto al percorso avviato a Cesena

Il consiglio comunale di Cesena ha messo sul tavolo tre delibere legate ai valori di tutela della vita, diritti umani e pace nel mondo. La discussione ha coinvolto anche la questione della mancata cittadinanza ad Albanese, una decisione che molti considerano incoerente rispetto al percorso che l’amministrazione ha avviato sui temi sociali. La discussione si è concentrata sulle scelte fatte finora e su come queste possano allinearsi con gli impegni dichiarati.

"Negli ultimi due anni la città di Cesena ha dimostrato con continuità la propria solidarietà al popolo palestinese, chiedendo in numerose iniziative il rispetto del diritto internazionale e la fine del genocidio" "Il consiglio comunale di Cesena ha discusso tre importanti atti che incarnano la nostra visione politica: tutela della vita, diritti umani e pace internazionale. Siamo felici che l'assessore Bertani e la giunta abbiano accolto la nostra richiesta di rivedere l'approccio alla gestione della popolazione di nutrie, impegnandosi a privilegiare strategie scientifiche, etiche e non cruente.

