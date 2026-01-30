Fognature da cambiare Dopo via Bertini da lunedì si lavora vicino all’ospedale

Da lunedì a Vecchiazzano iniziano i lavori di potenziamento della rete fognaria in via Carlo Forlanini, vicino all’ospedale. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che mira a migliorare la sicurezza idraulica della zona e a ridurre il rischio di allagamenti. La strada sarà chiusa al traffico durante le operazioni, ma i lavori promettono di portare benefici concreti alla comunità.

A Vecchiazzano sono in partenza i lavori di potenziamento della rete fognaria in via Carlo Forlanini, quella dell’ospedale: un intervento atteso e strategico per migliorare la sicurezza idraulica della zona e ridurre il rischio di allagamenti. Il cantiere prenderà il via lunedì e si inserisce nel più ampio piano di messa in sicurezza della città da acquazzoni improvvisi, promosso dal Comune di Forlì insieme a Unica Reti. L’opera prevede la sostituzione dell’attuale condotta fognaria, di piccolo diametro, con una nuova tubazione da 80 centimetri per uno sviluppo complessivo di circa 250 metri, in grado di garantire una maggiore capacità di smaltimento delle acque piovane e il corretto recapito nel Rio Ronco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

