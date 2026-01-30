Da inizio anno, la spesa sanitaria in Italia continua a salire. La spesa totale aumenta, ma quella privata cresce più rapidamente di quella pubblica. I cittadini spendono di più per cure e servizi, e il trend sembra destinato a proseguire.

Cresce ancora la spesa sanitaria italiana, anche se quella privata continua ad aumentare più della pubblica. Nel 2024 la spesa pubblica ha toccato quota 139,4 miliardi (+4,9% sul 2023) oltre a 46,4 mld di spesa out of pocket (+7,7%) dai cittadini, per arrivare a quasi 186 miliardi di euro. È quanto emerge dal rapporto della Ragioneria generale dello Stato sulla spesa sanitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Focus Salute - 27 Gennaio 2026

