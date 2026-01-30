FOCUS – Atletica Antonella Palmisano & María Pérez | amiche rivali donne oltre la marcia

Antonella Palmisano e María Pérez sono due atlete che si sono fatte notare nella marcia, ma anche come amiche e rivali. Le due donne si sono incontrate in gare e allenamenti, condividendo la passione per la fatica e lo sport. La loro amicizia nasce in un mondo duro, fatto di sudore e determinazione. Nonostante la competizione, restano legate da un rispetto reciproco che va oltre la rivalità in pista.

FOCUS – Atletica Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marcia Due campionesse, due storie, un'amicizia nata nella fatica. In questo FOCUS speciale mettiamo a confronto Antonella Palmisano, oro olimpico e simbolo della marcia italiana, e María Pérez, dominatrice mondiale e punto di riferimento della disciplina negli ultimi anni. Un dialogo autentico tra rivali che si rispettano, tra vittorie memorabili, ritiri dolorosi, battaglie per il riconoscimento e sogni ancora aperti verso il futuro. Si parla di: marcia e identità pressione e resilienza amicizia nello sport di alto livello cosa resta oltre la medaglia Perché dietro ogni gara ci sono due donne che hanno imparato a conoscersi camminando contro il limite.

