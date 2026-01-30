FOCUS – Atletica Antonella Palmisano & María Pérez | amiche rivali donne oltre la marcia

Da oasport.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Palmisano e María Pérez sono due atlete che si sono fatte notare nella marcia, ma anche come amiche e rivali. Le due donne si sono incontrate in gare e allenamenti, condividendo la passione per la fatica e lo sport. La loro amicizia nasce in un mondo duro, fatto di sudore e determinazione. Nonostante la competizione, restano legate da un rispetto reciproco che va oltre la rivalità in pista.

FOCUS – Atletica Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marcia Due campionesse, due storie, un’amicizia nata nella fatica. In questo FOCUS speciale mettiamo a confronto Antonella Palmisano, oro olimpico e simbolo della marcia italiana, e María Pérez, dominatrice mondiale e punto di riferimento della disciplina negli ultimi anni. Un dialogo autentico tra rivali che si rispettano, tra vittorie memorabili, ritiri dolorosi, battaglie per il riconoscimento e sogni ancora aperti verso il futuro. Si parla di: marcia e identità pressione e resilienza amicizia nello sport di alto livello cosa resta oltre la medaglia Perché dietro ogni gara ci sono due donne che hanno imparato a conoscersi camminando contro il limite. 🔗 Leggi su Oasport.it

focus 8211 atletica antonella palmisano amp mar237a p233rez amiche rivali donne oltre la marcia

© Oasport.it - FOCUS – Atletica. Antonella Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marcia

Approfondimenti su Antonella Palmisano María Pérez

Antonella Palmisano tra svolte e risalite: "Così mi preparo alla lunga stagione in arrivo"

Antonella Palmisano sul podio del World Tour! Gioia di fine anno dopo due argenti di spessore

Antonella Palmisano conquista il podio del World Race Walking Tour, portando a casa un prestigioso terzo posto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

FOCUS – Atletica. Antonella Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marcia

Video FOCUS – Atletica. Antonella Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marcia

Ultime notizie su Antonella Palmisano María Pérez

FOCUS – Atletica. Antonella Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marciaFOCUS – Atletica | Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marcia Due campionesse, due storie, un’amicizia nata nella fatica. In ... oasport.it

Atletica, duro sfogo di Antonella Palmisano: Sono stanca, pretendo rispettoStanca di questa mancanza di rispetto continua e sistematica, che ormai non è più una svista: è una scelta. Ho vinto per l'Italia, ho portato il tricolore sul podio, ho dato tutto ogni singola volta… ... sportmediaset.mediaset.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.