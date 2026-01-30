Questa notte, la partita tra Hornets e Mavs ha regalato uno spettacolo incredibile. Flagg e Knueppel, amici di lunga data e compagni di stanza a Duke, si sono affrontati come rivali sul parquet. Cooper ha segnato 49 punti, mentre Kon ha messo a segno 34, con i liberi decisivi per la vittoria degli Hornets. Due amici, due grandi protagonisti, in una sfida che resterà a lungo nei ricordi dei tifosi.

“Mio fratello per sempre”, sono le parole che Cooper Flagg dedica a Kon Knueppel, suo ex compagno di stanza a Duke. Flagg, 19 anni, ha appena segnato 49 punti, il più giovane nella storia della Nba a superare quota 45, ma non è felice: i suoi Mavs hanno perso 123-121 contro gli Hornets di Knueppel, 20 anni. Lui ne ha messi 34, tra cui i liberi decisivi. Da una stanza a Durham, North Carolina, all’American Airlines Center di Dallas, 83 punti in una sfida entusiasmante: non succedeva tra due rookie avversari da oltre 50 anni. Flagg è il migliore dei Mavs per punti (19.5 di media), rimbalzi e assist totali, un giocatore che a 19 anni impressiona per completezza in attacco e difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Flagg contro Knueppel, che spettacolo: 39 anni in due, amici per la pelle e numeri da record

I giocatori di ex Duke in campo ieri hanno acceso lo show, con Flagg e Knueppel protagonisti.

