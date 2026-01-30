Fiumicino semaforo fuori uso tra via Giorgis e via Formoso | impianto da sostituire

Questa mattina l’incrocio tra via Giorgio Giorgis e via Formoso a Fiumicino si presenta senza semaforo funzionante. L’impianto è stato danneggiato da un incidente stradale di qualche giorno fa e ora bisogna sostituirlo. La zona è trafficata e si sono già formate code. I residenti e gli automobilisti chiedono interventi rapidi per mettere in sicurezza l’incrocio.

Fiumicino, 30 gennaio 2026 – Gravi problemi tecnici all'impianto semaforico all'incrocio tra via Giorgio Giorgis e via Formoso, a Fiumicino, a seguito di un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. L'urto ha causato danni tali da compromettere definitivamente il funzionamento del sistema. Dai controlli effettuati è emerso che la centralina di gestione dell'impianto ha smesso di funzionare. L'apparato risulta fuori produzione da oltre dieci anni e non è possibile reperire componenti compatibili, nemmeno per un ripristino temporaneo. Per questo motivo si è reso necessario avviare la completa sostituzione dell'impianto semaforico.

