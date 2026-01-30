Fisco | Avs ' grazie ai 132mila che ci hanno scelto 2xmille a +18% rispetto a scorso anno'

Avs festeggia il risultato del 2x1000, che quest’anno ha visto una crescita dell’8% rispetto al 2022. Sono stati oltre 132mila i cittadini che hanno scelto di destinare questa percentuale, portando nelle casse del movimento quasi 1,7 milioni di euro. Un risultato che il presidente dell’associazione definisce molto positivo, grazie anche al supporto di militanti e sostenitori. La cifra, combinata con i contributi ottenuti da Europa Verde, colloca Avs al terzo posto tra le preferenze degli italiani in questa tornata di scelte fiscali.

