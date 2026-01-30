Fisco | Avs ' grazie ai 132mila che ci hanno scelto 2xmille a +18% rispetto a scorso anno'
Avs festeggia il risultato del 2x1000, che quest’anno ha visto una crescita dell’8% rispetto al 2022. Sono stati oltre 132mila i cittadini che hanno scelto di destinare questa percentuale, portando nelle casse del movimento quasi 1,7 milioni di euro. Un risultato che il presidente dell’associazione definisce molto positivo, grazie anche al supporto di militanti e sostenitori. La cifra, combinata con i contributi ottenuti da Europa Verde, colloca Avs al terzo posto tra le preferenze degli italiani in questa tornata di scelte fiscali.
Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Vogliamo davvero ringraziare di cuore gli oltre 132mila cittadini, quei nostri militanti ma non solo, che sostenendoci nelle scelte del 2x1000 hanno permesso a Sinistra Italiana di poter avere 1 milione 687mila euro di contributo che sommato all'analogo ottimo risultato ottenuto da Europa Verde permette di Avs di essere terza nelle scelte degli italiani". Lo afferma il tesoriere nazionale di Sinistra Italiana Mimmo Caporusso commentando i risultati resi noti in questi giorni dal Dipartimento Finanze del Mef. "Sinistra Italiana oggi rispetto all' anno precedente, anno in cui peraltro vi era stato un vero e proprio exploit di sostenitori - prosegue il tesoriere di SI - aumenta di circa il 18% il numero dei contribuenti passando da 112mila a 132mila con un aumento di 260mila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
