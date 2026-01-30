Firenze furti a persone anziane | arrestata 40enne In fuga tre presunti complici

La polizia di Firenze ha arrestato una donna di 40 anni accusata di aver preso di mira anziani durante furti in strada. Al momento, sono ancora in fuga tre uomini sospettati di essere i complici. Le forze dell’ordine hanno messo fine a un giro di furti che aveva creato paura tra i residenti più anziani della città.

FIRENZE – La Polizia di Stato ha individuato un gruppo di persone ritenute responsabili di furti ai danni di persone anziane. Nell’ambito di un riservato servizio di osservazione, personale del Commissariato P.S. di Rifredi-Peretola ha monitorato un’auto sospetta con a bordo quattro persone, seguendone movimenti. Poi una donna di 40 anni è stata arrestata. I tre presunti complici sono fuggiti. Successivamente, le stesse si sono spostate presso un ulteriore centro commerciale di Sesto Fiorentino, dove si aggiravano con fare sospetto tra i tavolini di un bar affollato. In entrambi gli episodi, uno dei quattro è rimasto in auto, presumibilmente in attesa dell’uscita dei complici. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Mercoledì pomeriggio, agenti in borghese del commissariato di Rifredi-Peretola hanno inseguito un’auto sospetta.

